“È la più grande fake news della storia degli ultimi 50 anni nel calcio nazionale italiano”. Parola di Gian Piero Ventura. Il riferimento è al 13 novembre 2017. Si gioca Italia-Svezia, chi vince va ai Mondiali del 2018, il punteggio è sullo 0-0 e gli azzurri devono segnare un gol per pareggiare l’1-0 dell’andata. Mancano pochi minuti alla fine del match e in tv si vede un collaboratore di Gian Piero Ventura – all’epoca commissario tecnico della nazionale – discutere con De Rossi, che sembra esclamare “deve entrare un attaccante” perché “non dobbiamo pareggiare”.

La stessa immagine è stata riproposta nel corso della trasmissione Rai Processo al 90° condotta da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. A quel punto Ventura ferma tutto: “Alt, alt. Nessuno voleva far entrare De Rossi. È la più grande fake news della storia degli ultimi 50 anni nel calcio nazionale italiano”, spiega l’ex ct della nazionale. “Era semplicemente il preparatore che a turno cercava di far alzare i giocatori per tenerli caldi in caso di necessità – chiarisce Ventura -. Questa è la conferma delle difficoltà nell’ambiente, è una cosa inventata di sana pianta. Io non gli ho chiesto mai di entrare in quella partita”.

Poi l’ex Ct “invita” a chiamare Alessandro Innocenti, preparatore atletico protagonista dell’episodio: “Oggi è in buona salute, quindi basterebbe chiamarlo. Semplicemente a turno faceva alzare i giocatori per farli scaldare, in quel caso l’ha chiesto a De Rossi, io non ho neanche visto questa scena. L’ho vista quando poi è stata riproposta alcuni giorni dopo. Quindi questa è una fake che ha dell’incredibile. Però è una conferma che tutto quello che poteva essere rovesciato di negativo veniva rovesciato”. E De Rossi quasi “approva” la versione dell’ex ct, mettendo like al post di Rai Sport su Instagram, nel reel dedicato a quella parte di trasmissione.