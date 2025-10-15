La disponibilità delle sorgenti si è ridotta del 28% negli ultimi dieci anni e gli invasi sono pieni solo al 40% della loro capacità: al momento c'è acqua fino a gennaio

Scarse precipitazioni, alte temperature e invasi pieni solo al 40% della loro capacità. La situazione idrica in Puglia continua a peggiorare e dopo i tagli dello scorso anno, dal 20 ottobre Acquedotto Pugliese attuerà ulteriori riduzioni di pressione su tutta la rete. L’infrastruttura pubblica di gestione di approvvigionamento idrico-potabile sta cercando di attuare tutte le misure necessarie ad “allontanare il rischio di emergenza idrica che comporterebbe restrizioni più dure come le turnazioni nell’erogazione”. L’acqua a disposizione del potabile “è sempre meno” ed è necessario “contenere il più possibile i consumi, tutelandosi con l’autoclave”, ha spiegato l’ente che gestisce la fornitura.

Acquedotto Pugliese fa sapere che con gli attuali livelli di prelievo – irriguo e industriale oltre quello per usi civili – e con i regimi di precipitazioni e temperature registrati a oggi, la quantità di acqua disponibile per il potabile sarebbe sufficiente fino a gennaio. Dal servizio offerto dall’Acquedotto dipendono oltre 4 milioni di persone. “Le nuove riduzioni di pressione, insieme al risparmio di ognuno, possono allontanare questa scadenza, nell’auspicio di un miglioramento della tendenza climatica”, dice ancora l’ente.

Che evidenzia anche che “l’Osservatorio permanente dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale ha portato il livello di severità idrica al massimo”. La disponibilità delle sorgenti a oggi “è inferiore del 28% rispetto alla media dell’ultimo decennio”. Da questa fonte dipende un terzo del prelievo idrico potabile. I restanti due terzi sono forniti dagli invasi e qui la situazione è ancora più critica: “Le loro riserve sono crollate del 61%. E meno della metà di quest’acqua è effettivamente destinata all’uso potabile, il resto viene assorbito da usi irrigui e industriali”.