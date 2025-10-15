L’ordinanza numero 215 porta la data dell’8 settembre. È una ingiunzione a demolire abusi edilizi, con 19 punti in contestazione. È stata emessa del dirigente del settore edilizia privata del Comune di Capri, ed a fare notizia è il destinatario, uno dei locali più famosi e celebrati della dolce vita caprese: il ristorante da Paolino.

La parata di foto degli ospiti che almeno una volta hanno cenato lì fa impressione: da Tom Cruise ad Andrea Bocelli, da Mariah Carey a Magic Johnson, dai Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) ad Emma Stone, passando per Elton John, le sorelle Kardashian, Valentino, Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Michael Douglas, Beyoncé, Sting, Orlando Bloom, Katy Perry, Lionel Richie, Samuel L. Jackson, Puff Diddy, Michael Kors. E poi: la famiglia Agnelli, Jennifer Lopez, Francesco Totti, Jim Belushi, Demi Moore. È

Tra gli interventi edilizi che sarebbero stati emessi in assenza di titoli edilizi, ci sarebbero un ripostiglio ed ambienti destinati a bar, pasticceria, preparazione insalate, alcune variazioni esterne di ambienti destinati a cucina e celle frigorifere, un soppalco, alcune pergole/tende retrattili. I proprietari del locale, Vittorio e Michele De Martino, possono proporre ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, che aumentano a 120 se si decide di intraprendere la strada del ricorso al Consiglio di Stato.

Il Suap, dopo aver fatto le sue valutazioni rispetto alle difformità contestate, non è intervenuto e quindi il ristorante – dove è possibile anche prenotare cerimonie ed eventi – rimane aperto per i suoi selezionati e facoltosi clienti. Che possono continuare a cenare sotto la fitta pergola di limoni che rappresenta la caratteristica peculiare di questo posto esclusivo. Ma solo per pochissimi giorni ancora: come si legge dal loro sito, Paolino chiuderà il 19 ottobre e riaprirà la primavera prossima.