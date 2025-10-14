Il mondo FQ

A Milano presidio contro la partita Italia-Israele sotto la sede della Figc: “La tregua non cancella il genocidio”

di Simone Bauducco
A poche ore dal match Italia-Israele, il presidio nel capoluogo lombardo
“La tregua non cancella gli anni di genocidio”, Lo dicono le attiviste e gli attivisti che hanno partecipato al presidio sotto la sede della Figc di Milano per chiedere il boicottaggio del match di qualificazione ai Mondiali Italia-Israele che si giocherà tra pochissimo a Udine. “I vertici del calcio, così come il governo – attaccano i manifestanti – non sono stati capaci di prendere le distanze ma si dimostrano sudditi e complici dello stato criminale di Israele”.

