“Antepongono la politica alla pace”. Questa l’accusa degli USA al comitato svedese dopo l’assegnazione del Nobel a Maria Corina Machado, oppositrice di Nicolas Maduro in Venezuela. Lo ha scritto su X Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca, sottolineando che “il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane”. Un merito a cui si accompagna, si legge nel post, “un cuore umanitario e non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare montagne con la sola forza di volontà”.

La politica venezuelana, leader della coalizione Piattaforma Unitaria (in spagnolo Plataforma Unitaria, PU), di orientamento liberaldemocratico e anti-chavista, a gennaio 2025 è stata apprezzata proprio dal presidente statunitense.

In un post su Truth del 9 gennaio il tycoon ne sottolinea i meriti: “L’attivista democratica venezuelana Maria Corina Machado e il presidente eletto Gonzalez stanno esprimendo pacificamente la voce e la VOLONTÀ del popolo venezuelano con centinaia di migliaia di persone che manifestano contro il regime. La grande comunità venezuelana negli Stati Uniti sostiene in modo schiacciante un Venezuela libero e mi ha fortemente appoggiato. Questi combattenti per la libertà non devono subire alcun danno e DEVONO rimanere AL SICURO e VIVI!”.