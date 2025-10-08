Il mondo FQ

Musetti, la corsa verso Torino si complica: Auger-Aliassime lo batte e recupera punti per le Atp Finals | La nuova classifica Race

di Daniele Fiori
Il carrarino sconfitto agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai: può ancora difendere il suo posto, ma non dipende più solo da lui
Si conclude la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Shanghai. Il carrarino è stato sconfitto agli ottavi dal canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Una brutta battuta d’arresto che complica di molto la corsa verso le Atp Finals di Torino 2025: Musetti al momento resta ottavo nella classifica Race, ma Auger-Aliassime è proprio il suo rivale diretto e con questa vittoria riduce la distanza a 530 punti. L’ottavo posto è l’ultimo utile per andare a Torino: Musetti può ancora difenderlo, ma non dipende più solo da lui. Se il canadese dovesse ad esempio vincere a Shanghai, lo avrebbe già superato.

La partita

Il primo set gira tra il quinto e il sesto game. Prima Musetti concede due palle break, subito sfruttate da Auger-Aliassime. Poi si guadagna ben tre chance per riportare il punteggio in parità, ma le fallisce. Così, nonostante discrete percentuali al servizio (69% di prime in campo col 67% di punti estratti), Musetti vede scivolare via il primo set. Nel secondo parziale Aliassime sale di ritmo e profondità nei suoi colpi. La svolta al quinto gioco. Avanti 40-0 Musetti lascia rientrare nel game il canadese che sfrutta l’ottavo errore gratuito dell’italiano per mettere a segno il break. Lì si chiude il match. Al settimo gioco altro break per Auger-Aliassime: nel game più lungo del match Musetti finisce con il regalare il servizio con un dritto oltre la linea di fondo campo. Il canadese non trema e ne approfitta: finisce 6-4 6-2 in un’ora e 26 minuti di gioco.

La nuova classifica Race

  1. Carlos Alcaraz — 11.040
  2. Jannik Sinner — 8.500
  3. Novak Djokovic — 4.380 (vincendo Shanghai può arrivare a 5.180)
  4. Alexander Zverev — 4.280
  5. Taylor Fritz — 3.835
  6. Ben Shelton — 3.720
  7. Alex de Minaur — 3.545 (vincendo Shanghai può arrivare a 4.345)
  8. Lorenzo Musetti — 3.435
  9. Jack Draper — 2.990 (infortunato)
  10. Felix Auger-Aliassime — 2.905 (vincendo Shanghai può arrivare a 3.705)
  11. Casper Ruud — 2.495
  12. Holger Rune — 2.490 (vincendo Shanghai può arrivare a 3.290)

