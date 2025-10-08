Si conclude la corsa di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Shanghai. Il carrarino è stato sconfitto agli ottavi dal canadese Felix Auger-Aliassime in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Una brutta battuta d’arresto che complica di molto la corsa verso le Atp Finals di Torino 2025: Musetti al momento resta ottavo nella classifica Race, ma Auger-Aliassime è proprio il suo rivale diretto e con questa vittoria riduce la distanza a 530 punti. L’ottavo posto è l’ultimo utile per andare a Torino: Musetti può ancora difenderlo, ma non dipende più solo da lui. Se il canadese dovesse ad esempio vincere a Shanghai, lo avrebbe già superato.

La partita

Il primo set gira tra il quinto e il sesto game. Prima Musetti concede due palle break, subito sfruttate da Auger-Aliassime. Poi si guadagna ben tre chance per riportare il punteggio in parità, ma le fallisce. Così, nonostante discrete percentuali al servizio (69% di prime in campo col 67% di punti estratti), Musetti vede scivolare via il primo set. Nel secondo parziale Aliassime sale di ritmo e profondità nei suoi colpi. La svolta al quinto gioco. Avanti 40-0 Musetti lascia rientrare nel game il canadese che sfrutta l’ottavo errore gratuito dell’italiano per mettere a segno il break. Lì si chiude il match. Al settimo gioco altro break per Auger-Aliassime: nel game più lungo del match Musetti finisce con il regalare il servizio con un dritto oltre la linea di fondo campo. Il canadese non trema e ne approfitta: finisce 6-4 6-2 in un’ora e 26 minuti di gioco.

La nuova classifica Race