Il carrarino sfiderà Auger-Aliassime in un vero e proprio spareggio per la qualificazione al torneo che si gioca tra i migliori otto: i punti che separano i due sono al momento 630

Lorenzo Musetti batte Luciano Darderi nel derby di terzo turno nel Masters 1000 a Shanghai (si è ritirato invece Jannik Sinner) e si qualifica per gli ottavi di finale, dove sfiderà Felix Auger-Aliassime in quello che è un vero e proprio spareggio per le Atp Finals. Il carrarino ha vinto in due set, con i parziali di 7-5, 7-6, in due ore e otto minuti di gioco, in un match combattutissimo e giocato bene da Darderi su una superficie non “sua”. Dopo una stagione estiva negativa, Musetti adesso sta vivendo un buon momento – a eccezione del ritiro contro Tien a Pechino – e vede avvicinarsi sempre di più la qualificazione alle Atp Finals.

“Vincere oggi è stato difficile, ma era fondamentale per le Finals. Ogni partita conta e soprattutto potersi giocare un ottavo di finale contro Auger-Aliasisme, che è il nono della race, è importante – ha dichiarato Musetti a Sky Sport -. La prossima sfida sarà importantissima per determinare gli esiti alla corsa a Torino”.

Musetti sfida Auger-Aliassime: è uno “scontro diretto” per le Atp Finals

Lorenzo Musetti adesso affronterà Felix Auger-Aliassime agli ottavi e sarà – come confermato dal tennista italiano – una sfida praticamente decisiva per la qualificazione tra i migliori otto del 2025, che si sfideranno a novembre a Torino. La classifica Race (quella che tiene in considerazione soltanto i punti ottenuti nell’anno solare 2025 e che garantisce la qualificazione alle Finals) vede al momento Musetti all’ottavo posto con 3435 punti.

Dietro c’è Draper, che ha però finito la sua stagione per infortunio, e poi proprio Felix Auger-Aliassime, a 2805 punti. Sono quindi 630 i punti che separano i due in classifica: in caso di vittoria contro il canadese, Musetti aumenterebbe il vantaggio di ulteriori 100 punti, portandolo a 730. Un divario comunque consistente, visto che rimarrebbero soltanto un 500 e un altro Masters 1000 prima delle Atp Finals.

Un vero e proprio “scontro diretto” per la corsa a Torino, visto che gli altri tennisti vicini in classifica a Musetti sono praticamente tagliati fuori: Draper è alle prese con l’infortunio citato, Rublev e Ruud sono già stati eliminati da Shanghai. Non è escluso comunque che alla fine possano qualificarsi sia Musetti che Auger-Aliassime: c’è sempre l’incognita Novak Djokovic, che non ha ancora comunicato la sua decisione e potrebbe decidere di non giocarle.

In caso di qualificazione di Lorenzo Musetti alle Atp Finals, sarebbe un momento storico per l’Italia del tennis: mai due azzurri si sono qualificati nella stessa annata al torneo. Se aggiungiamo che per il quinto anno consecutivo si giocheranno a Torino, sarebbe sicuramente un’occasione unica per lo sport italiano.