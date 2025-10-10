Elia Viviani lascia il ciclismo. Lo fa dopo tantissimi successi, tra cui anche tre medaglie olimpiche. Ad annunciarlo è stato lo stesso ormai ex ciclista italiano sui propri canali social, con un video che ripercorre la sua carriera: “2010-2025 sono stati 16 anni fantastici, sono volati, ma mi sono divertito e ho raggiunto tutto quello che volevo! OGGI VI ANNUNCIO LA FINE DELLA MIA CARRIERA DA CICLISTA PROFESSIONISTA! Grazie a tutte le persone coinvolte in questi anni! Elia”. Gli ultimi impegni saranno il Giro del Veneto il prossimo 15 ottobre e i Mondiali su pista in Cile dal 22 al 26 ottobre.

“È da quando ho otto anni che la bici è la mia vita. Mi ha dato tanto. Durante i 16 anni della mia carriera ho raggiunto vittorie che probabilmente nemmeno sognavo. Ho avuto tanti momenti bui, tante sconfitte dalle quale rialzarsi. Ma ognuna di queste è stato un trampolino di lancio per arrivare sempre più in alto”, spiega a voce Viviani, prima di mostrare in sequenza tutte le sue prestigiose vittorie.

Nel suo palmarès ci sono tre medaglie olimpiche (oro a Rio e bronzo a Tokyo nell’Omnium, argento a Parigi nell’Americana), cinque tappe al Giro, tre alla Vuelta e una al Tour. Viviani è stato campione italiano in linea nel 2018 ed europeo nel 2019 e 10 volte sul podio ai Mondiali su pista: due ori, tre argenti e cinque bronzi il bottino complessivo nelle varie specialità. Addirittura 15 gli ori negli Europei su pista.

Nel 2022, agli Europei di Monaco, fu convocato all’ultimo momento dal Ct Bennati per sostituire Nizzolo nella prova in linea, in cui arrivò settimo. Cinque ore dopo scese in pista e conquistò l’oro nell’Eliminazione, compiendo una vera e propria impresa. Adesso vuole coronare l’ultimo sogno: “So di essere ancora a un buon livello e per questo voglio chiudere ai Mondiali, puntando magari alla maglia iridata“.