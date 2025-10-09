Trump aiuta l’Argentina a rischio default: gli Usa intervengono sul mercato dei cambi
Gli Stati Uniti sono intervenuti sul mercato dei cambi argentino, acquistando “direttamente pesos”. La misura arriva a pochi giorni dalla richiesta di aiuto del presidente Javier Milei a Donald Trump, nel pieno di una crisi economica e dell’instabilità politica che colpisce il governo argentino. Il tycoon aveva anticipato che l’amministrazione repubblicana sarebbe stata disposta a fare “tutto il necessario per sostenere l’Argentina”. L’intervento è stato concordato a seguito di alcuni colloqui tra i principali responsabili finanziari dei due Paesi.
La misura è stata riferita da Scott Bessent, il segretario al Tesoro americano. Insieme all’acquisto diretto, è stato finalizzato anche il quadro per una linea di credito swap da 20 miliardi di dollari con la banca centrale argentina. “Il Tesoro americano è pronto, immediatamente, a prendere misure eccezionali per garantire stabilità ai mercati”, ha messo in evidenza Bessent.
“Il Tesoro ha concluso quattro giorni di intensi incontri con il ministro Luis Caputo e la sua squadra. Abbiamo parlato dei solidi fondamentali economici dell’Argentina, inclusi i cambi strutturali in corso che genereranno significative esportazioni denominate in dollaro e riserve valutarie”, ha affermato Bessent su X sottolineando che l’Argentina si trova di fronte a un momento” di scarsa liquidità”.
“La comunità internazionale, incluso il Fmi, è unita” nel sostenere l’Argentina e la sua “strategia di bilancio. Ma solo gli Stati Uniti possono agire rapidamente. Il successo dell’agenda di riforme dell’Argentina è importante e un’Argentina forte e stabile è nell’interesse strategico degli Stati Uniti. Il suo successo dovrebbe essere una priorità bipartisan“, ha osservato Bessent.