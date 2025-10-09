Rovigo, in chiesa un lenzuolo con i nomi di 12mila bambini morti a Gaza e in Israele

Un lenzuolo bianco lungo 16 metri esposto dentro la chiesa, su cui si leggono i nomi di oltre 12mila bambini palestinesi e israeliani morti dal 7 ottobre 2023 al 15 luglio 2025. È l’iniziativa del parroco della chiesa di San Bortolo a Rovigo, che ha voluto ricordare così le vittime sotto i 12 anni d’età, i più piccoli a perdere la vita negli ultimi due anni.

“Abbiamo realizzato il lenzuolo ripercorrendo la lista letta dal cardinale Andrea Zuppi lo scorso agosto – ha spiega don Andrea Varliero, come riporta Repubblica – Noi abbiamo ricordato tutti i nomi sabato scorso in occasione della festa di San Francesco”.

La lista di 469 pagine con i 12mila nomi è stata creata dai monaci della Piccola famiglia dell’Annunciata, sulla base dei dati diffusi dal ministero della Salute di Gaza e dal governo israeliano, così come sono stati riportati dal quotidiano Haaretz. L’elenco è stato poi esposto lungo la navata centrale della chiesa. Parliamo di un’iniziativa nata in seguito a un appello pro pace del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini.

“La nostra è stata una preghiera per la pace, oltre la Palestina – aggiunge il parroco Varliero – Il lenzuolo resterà lì fino a quando non sarà distrutto dai nostri calpestii”. Lo stesso elenco di nomi era già stato srotolato il mese scorso in un’altra chiesa, quella di Sant’Anna a Lendinara, e nell’edificio della scuola De Amicis durante lo sciopero pro-Gaza del 22 settembre.