Adolescente in difficoltà chiama i carabinieri: il militare la tiene al telefono fino all’arrivo della pattuglia – Video

Nei giorni scorsi alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Torino è giunta la chiamata di una giovane adolescente in un momento di fragilità emotiva. L’operatore in turno, compresa immediatamente la situazione, è riuscito a instaurare un dialogo sereno e rassicurante. La progressiva fiducia costruita pazientemente al telefono ha poi consentito al militare della Centrale Operativa di far arrivare a casa della ragazza una pattuglia, che, accertatasi le buone condizioni, ha proseguito in un ascolto attivo delle sue parole. L’intervento si è concluso positivamente, grazie anche alla piena collaborazione della famiglia, testimonianza di una costante attività di vicinanza ai giovani nell’ottica della promozione di una cultura dell’ascolto.