Ultimo aggiornamento: 17:45

La risposta di Greta Thunberg agli insulti di Trump: “Anche lui ha problemi di gestione della rabbia, può consigliarmi”

di F. Q.
La replica ironica dell'attivista svedese è arrivata sui social: "Il presidente Usa ha espresso ancora una volta i suoi giudizi lusinghieri sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni per la mia salute mentale"
Prima il duro attacco di Donald Trump a Greta Thunberg, poi la replica della 22enne, rilasciata lunedì da Israele con altri 135 attivisti che erano a bordo della Global Sumud Flotilla. Thunberg “ha un problema di gestione della rabbia“, aveva detto martedì il presidente Usa, parlando nello Studio Ovale. “Credo che dovrebbe consultare un medico. Per essere così giovane è davvero arrabbiata”, ha aggiunto il tycoon.

La giovane attivista ha risposto in modo sarcastico. “Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora una volta i suoi giudizi lusinghieri sul mio carattere e apprezzo le sue preoccupazioni per la mia salute mentale“, esordisce in un post pubblicato su Instagram. Poi la 22enne, rivolgendosi a Trump, incalza: “Sarò lieta di accogliere qualsiasi consiglio lei possa fornire su come affrontare questi cosiddetti problemi di gestione della rabbia dal momento che, a giudicare dai suoi impressionanti precedenti, anche lei sembra soffrirne“.

