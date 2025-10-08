È successo a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L'uomo aveva lasciato una lettera

Aveva lasciato un biglietto di addio in casa, prima di lanciarsi giù dal balcone durante lo sfratto. È successo mercoledì mattina a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’uomo di 71 anni è morto dopo essersi gettato dal sesto piano nel momento in cui stava subendo lo sfratto.

Il gesto improvviso alle 9.15, mentre all’ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l’ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Sul posto è subito arrivato il 118, che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano.

L’uomo, moroso sull’affitto, aveva già più volte ricevuto la visita dell’ufficiale giudiziario. Questa volta la procedura era divenuta esecutiva tanto che sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per la riconsegna dell’appartamento alla proprietà. L’anziano era divorziato e in casa viveva da solo.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).