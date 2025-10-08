Inondazioni record in Vietnam, le immagini del salvataggio di un uomo aggrappato a un albero

Il Vietnam ha registrato i livelli di inondazione più alti degli ultimi 40 anni su tre fiumi nel nord del Paese, secondo quanto riportato oggi dai media statali. I livelli delle acque dei fiumi Bang, Thuong e Trung hanno superato livelli mai visti dal 1986 ieri sera e mercoledì, ha riferito la televisione di stato vietnamita, con il fiume Trung che dovrebbe superare il suo precedente record di due metri. A causa delle piogge torrenziali, una barca di salvataggio ha soccorso un uomo aggrappato ad un albero. L’uomo è stato visto aggrappato a un albero prima che arrivasse una barca di soccorso per portarlo in salvo.
