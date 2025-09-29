Atp Pechino, Musetti si fa male e si ritira: l’infortunio nel momento decisivo della stagione. Cosa è successo e come sta

Lorenzo Musetti vince il primo set, si fa male nel secondo, chiama il fisioterapista e a inizio terzo set contro Tien si arrende e si ritira a Pechino nel momento decisivo della sua stagione. L’italiano infatti insegue l’obiettivo delle Atp Finals e qualsiasi torneo da qui alla fine sarà decisivo per la qualificazione al prestigioso torneo che si giocherà a Torino dal 9 novembre al 16 novembre. La speranza è che il problema di Musetti non sia grave e che quindi riesca a recuperare prima dell’inizio del Masters 1000 di Shanghai, che scatterà l’1 ottobre sul cemento cinese.

Sfortunato il 23enne italiano, che termina con un infortunio ai quarti di finale l’Atp 500 di Pechino in Cina, dove dopo i fischi degli ultimi giorni è riuscito a strappare qualche applauso. Musetti ha vinto il primo set per 6-4, ma ha poi perso il secondo per 6-3 e al terzo era sotto per 3-0. Tutto è cominciato a inizio secondo set, quando sul 2-1 ha iniziato ad accusare un problema fisico probabilmente al gluteo e ha chiamato il medical time-out.

Dopo l’intervento del fisioterapista, l’azzurro ha ripreso a giocare ma non era chiaramente nelle migliori condizioni, tanto che ha immediatamente subito il break, perdendo poi per 6-3 il set. Sul 4-1 un altro intervento rapido del fisioterapista per un massaggio, ma l’azzurro non è mai riuscito a tornare quello del primo set. Terminato il secondo, Musetti è rientrato in campo per il terzo, ma è andato subito sotto 3-0, mostrando evidenti problemi fisici.

Da lì la scelta di ritirarsi dopo il terzo game del set. Sfuma così un’ottima occasione per raccogliere punti importanti in ottica qualificazione alle ATP Finals. C’è apprensione adesso per le sue condizioni, visto che tra tre o quattro giorni dovrà tornare in campo.