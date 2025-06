Milan-Como di Serie A si giocherà in Australia? Già inviata la richiesta ufficiale

L’Optus Stadium di Perth, in Australia, è pronto a ospitare un evento storico. Capienza: 60mila posti. E no, non parliamo di un match del West Coast Eagles (squadra di AFL, Football americano) o del Perth Scorchers (club di cricket australiano). Nemmeno di un concerto di Taylor Swift o Ed Sheeran. L’evento in questione è Milan–Como, match che sarà valido per la 24esima giornata di Serie A in programma nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026 (qui il calendario di Serie A completo). La sfida del campionato italiano potrebbe giocarsi in Australia, nello stadio sopracitato: è più di una suggestione. All’ufficialità mancano infatti gli ok definitivi di Figc, Uefa e Fifa a cui è già stata inviata richiesta ufficiale. Per la Serie A sarebbe una novità, ma il tifoso italiano è già “abituato” a eventi del genere viste le varie edizioni della Supercoppa Italiana disputate tra Arabia Saudita, Qatar, Cina e Stati Uniti.

Perché Milan-Como si potrebbe giocare in Australia

Perth non sarebbe la prima volta per un match tra due squadre italiane. All’Optus Stadium in Australia si è già disputata la sfida tra Milan e Roma nel maggio del 2024, terminata 5-2 per Dybala e compagni. Ma c’è una differenza sostanziale tra quella partita e Milan-Como di febbraio: la prima era un’amichevole, questa sarà una partita ufficiale di Serie A.

Il motivo è legato al fatto che in quel weekend c’è un altro evento di rilievo a San Siro: la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma il 6 febbraio. L’idea della Lega Serie A è quella di dare internazionalità al brand, uno degli obiettivi principali del presidente Simonelli. Ed ecco che è arrivata l’Australia: non l’unica a essersi fatta avanti, ma sicuramente la più efficace e la più ricca.

Il Milan (che giocherebbe “in casa” vista la forte presenza di tifosi in quella zona) è favorevole. A Perth, d’altronde, c’è un Milan Club tra i più famosi in Australia al punto che i rossoneri – dopo l’amichevole con la Roma – ci riandranno il 31 luglio per un’altra amichevole con il Perth Glory. Il Como dovrebbe esserlo a sua volta. Manca l’ok degli organi competenti, ma mai come questa volta il campionato di Serie A è vicino a emigrare all’estero: sarebbe una prima volta in campo europeo.