Accoltella la madre malata di 83 anni, lei riesce a chiedere aiuto: arrestato 63enne

di F. Q.
È successo a Guspini, a circa 50 chilometri da Cagliari. La donna, colpita al volto da un coltello da cucina, è ora ricoverata in gravissime condizioni
Un uomo di 63 anni ha accoltellato la madre 83enne, costretta a letto a causa di gravi patologie, con cui viveva. È successo a Guspini, centro del Medio Campidano, a circa cinquanta chilometri da Cagliari. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di San Gavino, mentre il 63enne è stato arrestato per tentato omicidio.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo ha colpito la madre al volto con un coltello da cucina, ferendola gravemente. A chiedere aiuto è stata la donna stessa, pur in evidente stato di agitazione. Quando i carabinieri sono intervenuti, hanno trovato l’uomo ancora all’interno dell’ abitazione. Gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 63enne e a disarmarlo, evitando che potesse proseguire nelle sue azioni violente. L’arrestato è stato condotto al carcere di Uta.

