L'azzurro ha già battuto sei volte il rivale olandese in sei precedenti: l'ultimo risale al 2024, in Coppa Davis

Jannik Sinner giocherà il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai a distanza di poco più di 24 ore dalla vittoria – la prima – ottenuta contro Daniel Altmaier in poco più di un’ora e mezza. L’azzurro affronterà Tallon Griekspoor, che ha sconfitto Jenson Brooksby al secondo turno. Il numero 2 del mondo vuole dare continuità al buon esordio e ai risultati ottenuti dal suo ritorno a Pechino post Us Open. L’altoatesino sta modificando qualcosa nel suo gioco – una novità annunciata dopo l’ultima finale persa contro Alcaraz – ma nei momenti topici si affida alle sue qualità migliori.

Di fronte ci sarà Griekspoor, tennista olandese che Sinner ha già sconfitto sei volte in sei precedenti in carriera. Dopo un periodo di sei sconfitte consecutive in sei tornei diversi, Griekspoor ha trovato una bella vittoria in tre set contro Brooksby e adesso proverà a sorprendere Sinner. Il divario tecnico tra i due è netto, ma Sinner vuole gestire al meglio gli sforzi, considerando le due partite in due giorni e il calendario fitto d’impegni.

Sinner-Griekspoor, i precedenti

Sei partite, sei vittorie. I precedenti tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor non lasciano alcun dubbio. L’italiano ha sempre vinto contro il collega olandese nei sei incontri tra il 2023 e il 2024. Il primo risale alla semifinale a Rotterdam nel 2023, quando Sinner s’impose in due set. Lo stesso anno i due si sfidarono anche in Coppa Davis e finì con lo stesso risultato. Gli altri quattro precedenti risalgono al 2024: ancora in semifinale a Rotterdam e ancora in Coppa Davis, ma anche al Masters 1000 di Miami e ad Halle. In totale Griekspoor ha vinto soltanto due set.