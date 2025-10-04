Il mondo FQ

Nessun problema per Sinner all’esordio a Shanghai: l’azzurro riparte dalle certezze e supera Altmaier

di F. Q.
L'altoatesino dà continuità a quanto fatto vedere negli scorsi giorni nella vittoria a Pechino: ora affronterà Tallon Griekspoor
Attento, concentrato, preciso e con pochi esperimenti. Jannik Sinner batte Daniel Altmaier al secondo turno (il primo per l’azzurro) del Masters 1000 di Shanghai e prosegue il cammino positivo dopo la vittoria a Pechino, in finale contro Learner Tien. 6-3, 6-3 il finale per l’altoatesino, in circa un’ora e mezza di partita. Un match in cui Sinner ha sperimentato meno rispetto agli ultimi giocati, in cui aveva manifestato la volontà di variare e apportare cambiamenti al proprio stile di gioco.

Lo ha fatto solo nelle situazioni in cui era concesso farlo: in situazioni di 40-0 o simili, nelle fasi conclusive del match quando lo aveva già in pugno. Una vittorianetta, soltanto due palle break soltanto concesse (e annullate), cinico nei momenti decisivi: Sinner è sempre passato alla prima palla utile durante i turni di battuta dell’avversario. Gran rendimento con la prima di servizio (Quasi il 90%) e il diritto dal centro – suo punto di forza – che oggi ha funzionato benissimo. Adesso sfiderà Tallon Griekspoor (che ha battuto Brooksby) al terzo turno già domani, domenica 5 ottobre, nel secondo match dalle 12:30 italiane.

