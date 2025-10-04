Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:35

Aggredita sulla pista ciclabile a Modena, poi legata e violentata: arrestato un ventenne

di F. Q.
I fatti risalgono allo scorso 19 agosto e ora il presunto colpevole è stato arrestato
Aggredita sulla pista ciclabile a Modena, poi legata e violentata: arrestato un ventenne
Icona dei commenti Commenti

La vittima stava percorrendo sulla sua bicicletta il percorso Vivi Natura, a San Damaso (Modena) quando l’aggressore l’ha spintonata, l’ha fatta cadere e l’ha trascinata in un posto isolato dove le ha legato mani e collo, e l’ha costretta a subire una violenza sessuale. Poi l’ha rapinata, portandole via anche la bicicletta, ed è scappato.

I fatti risalgono allo scorso 19 agosto e ora il presunto colpevole è stato arrestato: la Polizia di Stato di Modena ha eseguito un’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere, richiesta dalla procura ed emessa dal tribunale, nei confronti di un giovane, cittadino italiano di 20 anni, di origine marocchina, accusato di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate.

Grazie all’identikit ottenuto dalla descrizione dell’aggressore fornita dalla vittima e attraverso l’analisi delle celle telefoniche che erano attive nella zona della violenza, lo scorso 30 settembre la procura di Modena ha disposto la perquisizione e il sequestro nei confronti dell’indagato, con fotosegnalamento. E durante il sopralluogo a casa dell’aggressore è stata trovata la forcella della bicicletta della donna aggredita e gli indumenti utilizzati in occasione della violenza sessuale.

Le indicazioni fornite dall’indagato in occasione della perquisizione hanno consentito anche di sequestrare il telaio della bicicletta, recuperato all’interno di un canale a Castelfranco Emilia. La vittima ha riconosciuto forcella e telaio della sua bici, senza ombra di dubbio. E la comparazione delle impronte digitali dell’indagato con quelle trovare sul telefono e sugli occhiali della vittima ha dato esito positivo.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione