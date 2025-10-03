Il Garante della privacy ha bloccato temporaneamente l’app Clothoff per gli utenti italiani, impedendole di trattare (cioè raccogliere, usare, elaborare) i loro dati personali. In pratica, l’app non dovrebbe più essere accessibile o utilizzabile dall’Italia.

La società madre con sede nelle Isole Vergini Britanniche offre un servizio di Ai generativa “che rende possibile – gratuitamente e a pagamento – la generazione di immagini di deep nude, ovvero foto e video falsi che ritraggono persone reali in pose nude o sessualmente esplicite o, addirittura, pornografiche”.

L’applicazione delle limitazioni, in via d’urgenza e con effetto immediato, è motivata dal fatto che “l’applicazione consente a chiunque – inclusi i minorenni – di creare fotografie e realizzare video partendo da immagini, anche ritraenti minori, in assenza di qualsiasi accorgimento che permetta di verificare il consenso della persona ritratta e senza inserire alcuna segnalazione circa il carattere artificiale di foto e video”.

Il Garante ha avviato una campagna di contrasto a tutte le app di nudificazione, per via degli elevati rischi che tali servizi possono comportare per la tutela della dignità della persona, per i diritti di riservatezza e di protezione dei dati personali. Soprattutto se, come nel caso di Clothoff, possono coinvolgere persone minorenni. I recenti casi di cronaca del gruppo “Mia moglie” e di piattaforme come “Phica.net” hanno fatto emergere un allarme sociale sull’abuso di immagini modificate con l’intelligenza artificiale.