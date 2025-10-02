Lo scontro è avvenuto alle 21.58, ora locale. Delta ha segnalato il ferimento di un assistente di volo. In corso una revisione delle misure di sicurezza

Due aerei si sono scontrati sulla pista dell’aeroporto di New York LaGuardia. L’incidente ha coinvolto due jet della compagnia Endeavor Air, società che effettua voli regionali per conto di Delta. Secondo una dichiarazione della Port Authority di New York e New Jersey, la collisione è avvenuta intorno alle 21.58 ora locale, mentre un aereo si stava dirigendo verso il gate e l’altro in direzione della pista per decollare.

Una persona è stata trasportata in ospedale per “ferite non mortali“, ha aggiunto l’Autorità. Delta ha segnalato il ferimento di un assistente di volo. Delta ha affermato che l’ala dell’aereo in fase di rullaggio è entrata “in contatto con la fusoliera dell’aereo in arrivo”. Le operazioni dell’aeroporto di LaGuardia non sono state interrotte. Si tratta, infatti, di uno dei più importanti scali del paese.

Delta, la società madre di Endeavor Air, ha dichiarato che avrebbe “collaborato con tutte le autorità competenti per rivedere” le misure di sicurezza in seguito a quella che ha descritto come “una collisione a bassa velocità durante il rullaggio”. I due aerei avevano a bordo 93 passeggeri e membri dell’equipaggio.