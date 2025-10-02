Il Nobel per la Pace dovrebbe andare alla Global Sumud Flotilla. Ci hanno insegnato che la Pace si cerca con l’azione non violenta: quella di cercare di rompere un blocco che affama una intera popolazione che muore sul palcoscenico globale. A guardare, complici o inermi, i governi mondiali che non sono capaci di dare una risposta coesa. Il loro immobilismo, però, è stato scosso dall’azione di semplici cittadini che si sono riuniti pensando che qualcosa andasse fatto. Non violenza; non altra morte ma il semplice aiuto: di cibo e dell’apertura di un passaggio che si trasformi in un corridoio umanitario.

La Sumud, così come altri in passato, personaggi che hanno invertito gli equilibri sconquassando il mondo, sono oggi al centro di conflitti e cospirazioni volte solo allo screditarne l’operato.

Ma lo abbiamo visto tutti: mani in alto attivisti, hanno gridato i carcerieri di Gaza israeliani, assaltando come pirati le navi liberatrici. In silenzio, con il coraggio della gente semplice, gli attivisti hanno accettato il fato. Mentre altri stanno proseguendo. L’etica dell’azione, la perseveranza nel progetto di alleviare le sofferenze di un popolo solo, abbandonato e orfano di compassione, fanno dire: Nobel per la Pace alla Sumud!