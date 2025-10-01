Un'ambulanza è stata multata per aver superato i limiti di velocità mentre correva per portare in ospedale un paziente in codice rosso. "Siamo arrivati al punto che spesso preferiamo pagare per evitare la burocrazia"

La fantasia, talvolta, supera la realtà. Parliamo del caso di un’ambulanza multata per aver superato i limiti di velocità mentre correva per portare in ospedale un paziente in codice rosso. Con tanto di sirene accese. Gli operatori della Croce Verde di Bergamo, con sede a Brusaporto, si sono sfogati sui social, pubblicando la foto del verbale da 57 euro e raccontando quello che non sarebbe un episodio isolato.

“Anche oggi un’ora buona persa per fare ricorso all’ennesimo autovelox – hanno scritto i soccorritori sulla loro pagina Facebook – perché l’ambulanza in sirena dall’ospedale di Treviglio alla neurorianimazione degli Spedali Civili di Brescia superava il limite di velocità, in codice rosso, con medico, infermiere e due soccorritori”. “Ovviamente sarà archiviato – aggiungono – ma che noia”. Nel verbale, che risale a luglio scorso, si legge inoltre che la velocità veniva superata di pochi chilometri orari: rilevazione di 118,4 km/h, ridotta a 112,48 km/h considerando il margine di tolleranza previsto, oltre il limite massimo fissato a 110 km/h.

Spesso, per evitare la lunga burocrazia del ricorso, i soccorritori preferiscono pagare le sanzioni. “Ormai siamo arrivati al punto che, se la multa non supera l’importo di 50 euro e soprattutto non comporta la decurtazione di punti della patente per l’autista, preferiamo pagare e chiuderla lì, in modo da non dover sprecare tempo che potremmo impiegare decisamente meglio – spiega il direttore della Croce Verde di Bergamo Erik Persico, come riporta Repubblica – Ma le assurdità dell’applicazione del Codice della strada non finiscono certo qui: a Milano, per esempio, le ambulanze e le auto mediche non sono automaticamente esentate dal pagamento del ticket per entrare nella Ztl, quindi ogni due anni dobbiamo fare domanda al Comune per farci rinnovare il permesso per tutti i mezzi di soccorso”.

“Tempo fa abbiamo fatto ricorso alla Prefettura di Brescia per una multa presa proprio per eccesso di velocità da una nostra ambulanza – prosegue Persico – È stato respinto perché ci è stato detto che era troppo stringato. Allora abbiamo fatto ricorso al giudice di pace, con il dispendio di tempo, denaro ed energie che questo comporta, e per non correre il rischio di ripetere lo stesso errore abbiamo presentato ben 34 pagine di documentazione. Il giudice ci ha detto che erano troppe, ma ci ha poi dato comunque ragione, archiviando il tutto”.