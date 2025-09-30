Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:28

Il tifone Bualoi travolge il Vietnam, città inondate e case distrutte con raffiche di vento fino a 130 km/h – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
I video impressionanti dal Vietnam
Icona dei commenti Commenti

Il tifone Bualoi continua ad abbattersi sul Vietnam innondando città intere. Da quanto si apprende, finora sono morte 11 persone. Lo hanno reso noto le autorità locali, dopo che la tempesta ha divelto i tetti degli edifici e sradicato pali della luce e alberi. Almeno nove persone sono morte quando una tromba d’aria collegata al tifone ha spazzato la provincia settentrionale di Ninh Binh nelle prime ore di stamattina, e altre due sono morte nelle province di Hu e Thanh Ha. Circa 20 persone risultano disperse.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione