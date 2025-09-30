Il tifone Bualoi continua ad abbattersi sul Vietnam innondando città intere. Da quanto si apprende, finora sono morte 11 persone. Lo hanno reso noto le autorità locali, dopo che la tempesta ha divelto i tetti degli edifici e sradicato pali della luce e alberi. Almeno nove persone sono morte quando una tromba d’aria collegata al tifone ha spazzato la provincia settentrionale di Ninh Binh nelle prime ore di stamattina, e altre due sono morte nelle province di Hu e Thanh Ha. Circa 20 persone risultano disperse.