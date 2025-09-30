Sul percorso del Bethpage State Park Golf Course di Farmingdale (New York) l’Europa ha vinto per la seconda volta consecutiva la Ryder Cup di golf, battendo gli Stati Uniti con il punteggio di 15-13. Tredici anni dopo, il Vecchio Continente è tornato a vincere in trasferta, anche sotto gli occhi di Donald Trump, amante del golf che era passato a Farmingdale per assistere alla prima giornata della Ryder Cup. Durante la festa degli europei, ripresa con il telefonino dalla stella Rory McIlroy, è partito anche un coro di scherno proprio contro il presidente Usa: “Stai guardando? Donald Trump stai guardando?”. Un video goliardico, che è diventato virale, anche per via della risposta dello stesso Trump. “Sì, sto guardando. Congratulazioni“, ha replicato il capo della Casa Bianca.