Non solo gli oltre 6mila punti da difendere post Wimbledon. Nel già fitto calendario di Jannik Sinner c’è da aggiungere anche il Six Kings Slam, torneo dove il numero uno al mondo difenderà la “corona” ma non punti ATP. Vinse nel 2024 la prima edizione del torneo dell’Arabia Saudita, battendo in finale Carlos Alcaraz in tre set (6-7, 6-3, 6-3). Si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 2025 e vedrà la partecipazione dei primi sei al mondo. Lo scorso anno parteciparono anche Rafa Nadal e Novak Djokovic in virtù dei tantissimi slam vinti. Quest’anno invece a provare a scippare la corona all’altoatesino ci saranno gli stessi Alcaraz e Djokovic, con loro Alexander Zverev, Taylor Fritz e Jack Draper. Tutti i primi sei del ranking ATP. Si tratta del torneo più ricco al mondo: lo scorso anno infatti Sinner vinse 7.5 milioni di euro. 1.5 per la partecipazione, 6 per la vittoria finale.

La conferma di Turki Alalshikh – La partecipazione è stata confermata su X dal presidente dell’Autorità Generale per l’Intrattenimento saudita, Turki Alalshikh, che ha scritto: “Siamo orgogliosi di annunciare la seconda edizione del Riyadh Season’s Six Kings Slam, dal 15 al 18 ottobre, con i sei migliori giocatori del mondo nella classifica PIF ATP. Janik Sinner tornerà per difendere il suo titolo contro Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz”. Tutti convinti dai petroldollari sauditi, con il regime di Bin Salman che continua la sua opera di sportwashing anche nel tennis e coltiva il sogno un giorno di ospitare un Masters 1000 in terra saudita.

La struttura del torneo – Se confermata la struttura e il formato dello scorso anno, i sei tennisti disputeranno quarti di finale, semifinale e finale. Due andranno direttamente in semifinale (lo scorso anno furono Nadal e Djokovic), da capire se saranno Sinner e Alcaraz, primi due del ranking. Gli altri quattro andranno a disputare due quarti di finale e poi il semifinalista della propria parte di tabellone. I match si giocano tutti al meglio dei tre set. Prevista anche una finale per il terzo posto tra i due perdenti in semifinale.

Quando si gioca – L’evento si disputerà pochi giorni dopo il Masters 1000 di Shanghai (dove Sinner trionfò nel 2024) e prima dell’ultimo tour europeo, dove si giocheranno i tornei di Vienna, Basilea e Parigi-Bercy prima delle Nitto Atp Finals e della Coppa Davis a chiudere la stagione.