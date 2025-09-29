Jannik Sinner è impegnato al momento a Pechino, dove ha raggiunto le semifinali dopo aver battuto Fabian Marozsan, ma non avrà tempo per riposarsi. Mercoledì 1 ottobre comincerà infatti il penultimo Masters 1000 dell’anno a Shanghai, in Cina, dove l’azzurro dovrà difendere i mille punti della vittoria del 2024, ottenuta contro Novak Djokovic in finale, mentre Alcaraz uscì a sorpresa ai quarti di finale contro Thomas Machac. Sinner – che al primo turno ha un bye – affronterà o un qualificato o Daniel Atmaier. L’altoatesino è stato sorteggiato nello stesso lato di tabellone di Novak Djokovic, che potrebbe incontrare in semifinale. Prima però potrebbe già avere sfide complicate contro Aleksandr Bublik e Taylor Fritz.

Lorenzo Musetti è invece stato sorteggiato nella parte di tabellone di Carlos Alcaraz (i due potrebbero incrociarsi in semifinale), mentre tra gli avversari più ostici per lo spagnolo ci sono Alexander Zverev e Daniil Medvedev, che non sta vivendo però un 2025 felicissimo. Saranno nove gli italiani che parteciperanno al torneo di Shanghai: oltre a Jannik Sinner, infatti, ci sono altre tre teste di serie: Lorenzo Musetti (secondo turno contro Comesana o un qualificato), Flavio Cobolli (contro Munar o Fucsovics) e Luciano Darderi (contro Bu o Juan Manuel Cerundolo). Giocheranno invece già al primo turno Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego (entrambi contro un qualificato), ma anche Matteo Berrettini contro Mannarino, Mattia Bellucci contro Walton e Luca Nardi contro Ofner.

Atp Shanghai: il tabellone di Sinner

Jannik Sinner è pronto a difendere la vittoria del 2024 in Cina e lo farà partendo dalla sfida di secondo turno contro uno tra Daniel Altmaier e un qualificato. Al terzo turno il livello comincerà ad alzarsi leggermente e l’altoatesino troverà il vincitore della sfida tra Tallon Griekspoor e Jenson Brooksby. La prima insidia potrebbe arrivare agli ottavi, dove Sinner potrebbe incrociare Aleksandr Bublik, tennista di grande estro che ha già battuto Sinner ad Halle nel 2025. Dai quarti in poi il livello degli avversari si alzerà ulteriormente: prima uno tra Taylor Fritz e Holger Rune, poi nell’eventuale semifinale potrebbe esserci Novak Djokovic. Alcaraz attende: i due si potrebbero ovviamente incrociare soltanto in finale.

