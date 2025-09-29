Fischi, “buu”, colpi di tosse volontari e tanto rumore. L’accoglienza del pubblico di Pechino per Lorenzo Musetti – reduce dalla finale a Chengdu – durante il match di ottavi di finale contro Adrien Mannarino non è stata delle migliori. Motivo per cui, dopo la facile vittoria con un doppio 6-3, l’italiano ha voluto scusarsi ancora: “Mi aspettavo di essere accolto così, credo di essermela meritata per un certo punto di vista”. Il riferimento è a quanto accaduto nel match di primo turno contro Giovanni Mpetshi Perricard. Dopo aver perso un punto, Musetti – disturbato da qualche colpo di tosse proveniente dalla tribuna – ha esclamato: “Sti ca**o di cinesi tossiscono sempre”.

Frase che ha subito fatto il giro del mondo e che ha scatenato la rabbia degli appassionati cinesi. Passata qualche ora dalla frase in campo, Musetti si era scusato con un lungo messaggio su Instagram: “Vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto con frustrazione ieri durante la mia partita – aveva scritto Musetti –. Le mie parole erano rivolte solo a pochi individui in mezzo al pubblico che tossivano ripetutamente e disturbavano il gioco. È successo in un momento di stress e tensione nel secondo tie-break, ma comunque questa non è una scusa”.

Messaggio che però non è bastato: l’indomani – nel match contro Mannarino – il pubblico cinese ha accolto Musetti con fischi e “buu”. Qualcuno ha anche tossito volontariamente durante la partita, questa volta sotto forma di gesto provocatorio. A fine partita ci sono stati altri “buu”, ma questa volta insieme a diversi applausi. Musetti si è successivamente scusato ancora, scrivendo sulla telecamera “mi dispiace”, con l’emoji triste. Poi una serie di autografi a bordocampo, ma scortato dalla sicurezza, prima di tornare sull’argomento in conferenza stampa: “Ovviamente mi aspettavo questo tipo di reazione dai tifosi. Credo di essermelo meritato da un certo punto di vista, per questo a fine partita ci ho tenuto a fare le mie scuse personalmente al microfono. Spero possano essere apprezzate”, ha concluso Musetti.