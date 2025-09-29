Dagli accertamenti sarebbero emersi atteggiamenti bruschi nei confronti dei piccolini. Sono in tutto una ventina i bimbi coinvolti. La vicenda si è svolta tra il 2023 e il 2024

Bambini strattonati, minacciati e maltrattati. Sono le contestazioni dei pm di Spoleto nei confronti di due maestre di un asilo nido di Todi (Perugia). Le insegnanti sono accusate di maltrattamenti nei confronti di una ventina di bambini, che tra 2023 e 2024 frequentavano la scuola. Secondo la procura le maestre avrebbero “strattonato i bimbi e li avrebbero lasciati legati nei passeggini per punizione, anche se piangevano”. La procura di Spoleto ha notificato a entrambe un avviso di conclusione delle indagini preliminari, iniziate dopo la denuncia presentata dai genitori di uno dei bambini coinvolti.

Come riporta il Corriere dell’Umbria, il lavoro di investigazione dei carabinieri sarebbe durato diversi mesi e avrebbe incluso anche registrazioni audio e video. Dagli accertamenti sarebbero emersi atteggiamenti bruschi nei confronti dei piccolini, all’epoca dei fatti gli alunni avevano meno di tre anni. In alcuni casi sarebbero stati strattonati e tenuti legati ai passeggini anche se piangevano. È stato anche riscontrato come in alcuni casi i bambini erano minacciati e poca attenzione era data alla loro igiene. Sono emersi anche episodi di violenza fisica: una maestra avrebbe sbattuto lo zainetto in testa ad uno “studente” per punirlo. Le due insegnanti sarebbero anche accusate di aver lasciato i piccoli a dormire da soli nel passeggino, senza vigilanza, nel bagno e in terrazzo. Solo una delle maestre sarebbe ancora in servizio, l’altra avrebbe lasciato il posto di lavoro mesi fa.

FOTO DI ARCHIVIO