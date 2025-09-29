Il mondo FQ

“È stata la decisione più difficile della mia vita”: Hamilton annuncia la morte del suo cane Roscoe

Il pilota Ferrari era legatissimo al suo bulldog: per stargli vicino aveva saltato anche gli ultimi test al Mugello
“Dopo quattro giorni di terapia intensiva, lottando con tutte le forze che aveva, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe”, così Lewis Hamilton ha comunicato la morte del suo bulldog Roscoe su Instagram. Il cane non godeva di ottima salute e negli ultimi giorni si era sottoposto a delicate cure veterinarie. Per questo motivo Hamilton non aveva preso parte agli ultimi test al Mugello. Roscoe, che il pilota Ferrari portava sempre nel paddock di Formula 1 durante le gare, è accanto al pilota Ferrari dal 2013 e già un po’ di tempo fa aveva avuto dei problemi di salute, a causa di una polmonite. Problemi tornati negli ultimi giorni, prima della morte.

“Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Sono così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico. Accogliere Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e custodirò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. Anche se in passato ho perso Coco, non mi era mai capitato di dover sopprimere un cane prima, anche se so che mia madre e molti amici intimi lo hanno fatto”, ha raccontato Hamilton.

“È una delle esperienze più dolorose. Sebbene sia stato così difficile, averlo è stata una delle parti più belle della vita, amarlo così profondamente ed essere riamati – ha concluso poi il pilota Ferrari -. Grazie a tutti per l’amore e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe nel corso degli anni. È morto domenica sera, 28 settembre, tra le mie braccia”.

