Il mondo FQ

F1 & MotoGp

Ultimo aggiornamento: 16:52

Hamilton salta i test al Mugello per stare accanto al suo cane: “È in coma, non sappiamo se si sveglierà”

di F. Q.
Il pilota Ferrari non è sceso in pista perché preoccupato per il suo bulldog, in gravi condizioni di salute dopo una polmonite
Hamilton salta i test al Mugello per stare accanto al suo cane: “È in coma, non sappiamo se si sveglierà”
Icona dei commenti Commenti

Non sono settimane facilissime per Lewis Hamilton. E no, in questo caso i risultati in pista – in Ferrari è ancora a zero podi – passano in secondo piano. Il pilota britannico è infatti in grande apprensione per il suo cane, il bulldog Roscoe che, come raccontato dallo stesso ferrarista sul proprio profilo Instagram, non gode al momento di ottima salute ed è sottoposto in questi giorni a delicate cure veterinarie. Per questo motivo Hamilton non ha preso parte agli ultimi test al Mugello: al suo posto, è sceso in pista il cinese Zhou Guanyu (ex Alfa e oggi terzo pilota a Maranello).

Roscoe, che Hamilton porta ormai sempre nel paddock di Formula 1 durante le gare, è accanto al pilota Ferrari dal 2013 e gìà un po’ di tempo fa aveva raccontato dei problemi di salute del suo cane, a causa di una polmonite. Problemi non ancora evidentemente risolti. A dare comunicazione è stato lo stesso Hamilton sui social.

Hamilton sulle condizioni di Roscoe: “Pregate per lui”

“Per favore, rivolgete un pensiero a Roscoe” ha scritto Hamilton nell’ultimo messaggio su Instagram. “Voglio tenervi tutti aggiornati. Roscoe ha preso di nuovo la polmonite e sta lottando per respirare. È stato ricoverato in ospedale e sedato per calmarlo mentre lo controllavano e durante il processo il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a recuperare il battito cardiaco e ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà da questo. Domani proveremo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione