Hamilton salta i test al Mugello per stare accanto al suo cane: “È in coma, non sappiamo se si sveglierà”

Non sono settimane facilissime per Lewis Hamilton. E no, in questo caso i risultati in pista – in Ferrari è ancora a zero podi – passano in secondo piano. Il pilota britannico è infatti in grande apprensione per il suo cane, il bulldog Roscoe che, come raccontato dallo stesso ferrarista sul proprio profilo Instagram, non gode al momento di ottima salute ed è sottoposto in questi giorni a delicate cure veterinarie. Per questo motivo Hamilton non ha preso parte agli ultimi test al Mugello: al suo posto, è sceso in pista il cinese Zhou Guanyu (ex Alfa e oggi terzo pilota a Maranello).

Roscoe, che Hamilton porta ormai sempre nel paddock di Formula 1 durante le gare, è accanto al pilota Ferrari dal 2013 e gìà un po’ di tempo fa aveva raccontato dei problemi di salute del suo cane, a causa di una polmonite. Problemi non ancora evidentemente risolti. A dare comunicazione è stato lo stesso Hamilton sui social.