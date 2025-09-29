Il mondo FQ

Ecofuturo Tv, la prima puntata della settima stagione è dedicata all’efficienza energetica – Video

La settima stagione di Ecofuturo TV si apre con una puntata dedicata al tema dell’efficienza energetica, la risorsa più preziosa perché capace di ridurre sprechi, emissioni e costi in bolletta.

Il fisico Valerio Rossi Albertini spiega l’importanza di un uso consapevole dell’energia nelle nostre case e uffici. A seguire, Averaldo Farri di Zucchetti Centro Sistemi riflette sul ruolo dell’Europa nello scenario geopolitico delle rinnovabili, tra USA e Cina. E anche il chimico e ricercatore del CNR Nicola Armaroli presenta i vantaggi del fotovoltaico mettendone in evidenza alcune caratteristiche fondamentali.

Jacopo Fo intervista Roberta Lombardi, esperta di ESG, che illustra come le PMI possano diventare più sostenibili migliorando processi e riducendo sprechi. Spazio anche al Farming Tour del Consorzio Italiano Biogas, con la visita all’azienda agricola Dominio di Bagnoli, esempio virtuoso di innovazione e sostenibilità.

Si parla poi di tecnologie per il comfort abitativo con Teon, che racconta l’efficienza delle pompe di calore, e di energia dal mare con l’Associazione AERO e il suo presidente Fulvio Mamone Capria, impegnato nella promozione dell’eolico offshore in Italia.

Dal Parlamento Europeo arrivano le voci di Annalisa Corrado e Dario Tamburrano, europarlamentari ecologisti che commentano le politiche ambientali in corso.

Infine, debutta la nuova rubrica VADEMECO di Alessandra Tamburi, che presenta le ecotecnologie già disponibili sul mercato, utili per trasformare in chiave sostenibile il nostro stile di vita quotidiano.

Una puntata ricca di spunti, idee e soluzioni concrete per un futuro più eco ed equo.

