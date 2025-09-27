L’Italvolley maschile ha travolto la Polonia per 3 a 0 nella semifinale del Mondiale in corso nelle Filippine. Partita molto combattuta ma amministrata dagli Azzurri, specialmente nei momenti decisivi, salvo una comprensibile flessione nel terzo set, quando gli avversari hanno dato l’impressione di poter scappare via. Ma l’Italia, guidata da Simone Giannelli, è rientrata e ha piazzato la zampata vincente. La finale, ora, contro la Bulgaria allenata dal “nostro” Gianlorenzo Blengini.

Una grande Italia, dunque, ha conquistato la sua seconda finale consecutiva ai Mondiali di volley maschile. Nella seconda semifinale alla Mall of Asia Arena di Pasay (nell’altra la Bulgaria ha regolato la Repubblica Ceca per 3 a 1), gli Azzurri di Fefè De Giorgi hanno superato la Polonia campione d’Europa coi parziali di 25-21, 25-22, 25-23 nella rivincita della finale dell’ultima edizione dei Mondiali. La finale verrà trasmessa alle 12.20 (ore italiane).

Gli Azzurri sono stati incisivi fin dai primi punti, attenti in ricezione e dominanti in attacco con Michieletto e soprattutto Romanò. Giannelli gestisce al meglio le proprie opzioni offensive e il muro azzurro riesce a contenere gli attacchi di Wilfredo Leon, il più pericoloso tra i giocatori polacchi. Il primo set termina quindi 25-21 e il copione non cambia nel secondo, vinto dalla Nazionale allenata da De Giorgi 25-22. La reazione polacca arriva a inizio terzo set, ma il vantaggio dura poco. L’Italia rimonta e sorpassa, chiudendo 25-23 e volando in finale.