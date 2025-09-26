I due sconosciuti sono arrivati su una panda nera, con il volto coperto. Hanno caricato il giovane di 17 anni sull’auto e, scortati da un’altra panda bianca, lo hanno portato via. È un sequestro di persona quello avvenuto nella serata del 25 settembre, intorno alle 21.30, in una piazzetta del rione Forcone di Vittoria, grosso centro agricolo del Ragusano. La vittima è il figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona. Secondo quanto raccontato dai testimoni, prima di caricarlo in auto gli autori del sequestro lo avrebbero chiamato per nome e avrebbero detto agli altri giovani presenti di non preoccuparsi, perché era soltanto lui l’obiettivo. I due parlavano in italiano, con voce adulta.

A Vittoria è presente il più grande mercato ortofrutticolo del Sud Italia. I banditi, prima di allontanarsi dalla zona del rapimento, hanno preso il cellulare della vittima e lo hanno lasciato sul posto, a terra, probabilmente per non farsi tracciare. Le due auto, dopo il sequestro, sarebbero fuggite in direzione di Pedalino. Gli investigatori hanno interrogato i presenti e visionato le immagini riprese dai sistemi di sorveglianza della zona e avviato le ricerche in un’area estesa del Ragusano. La Procura di Ragusa, contattata, non ha rilasciato alcun commento sull’accaduto.

“Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Quanto accaduto è gravissimo e ci turba e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando per risolvere il caso, possano riportare questo giovane alla sua famiglia”, ha fatto appello il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa.