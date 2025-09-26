Benjamin Netanyahu nel suo intervento all’Onu ha indossato una giacca su cui era appuntata una spilla con un Qr code, per indirizzare al “sito web sulle atrocità” con la documentazione sull’attacco di Hamas del 7 ottobre.

Netanyahu ha detto che “gli ultimi componenti di Hamas sono a Gaza City e hanno giurato di ripetere le atrocità del 7 ottobre ancora e ancora, a prescindere da quanto le loro forze siano state danneggiate”. Quindi, “è per questo che Israele deve finire il lavoro e farlo il più rapidamente possibile. Molti nel mondo non ricordano il 7 ottobre, ma noi ricordiamo. Israele ricorda”.