Netanyahu a New York, doppia manifestazione davanti al suo hotel: sostenitori di Israele e pro Pal tenuti a distanza da transenne

Diversi manifestanti di entrambe le fazioni, sostenitori di Israele da una parte e contestatori solidali al popolo palestinese dall’altra , hanno manifestato davanti all’hotel di Manhattan, a New York, dove alloggia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il premier tra poche ore interverrà alle Nazioni Unite .

