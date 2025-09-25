Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 14:43

Tra Sinner e Cilic non c’è storia: l’azzurro vince nettamente e va al secondo turno a Pechino

di F. Q.
L'italiano supera senza problemi l'esordio in Cina: adesso affronterà il francese Atmane, che ha sconfitto il padrone di casa Zhang
Tra Sinner e Cilic non c’è storia: l’azzurro vince nettamente e va al secondo turno a Pechino
Icona dei commenti Commenti

Jannik Sinner batte nettamente Marin Cilic e vola al secondo turno dell’ATP 500 di Pechino. Un netto 6-2, 6-2 in circa un’ora e 20 di partita per l’azzurro, che non ha avuto difficoltà contro il croato nel primo match dopo la finale persa agli US Open contro Alcaraz. Adesso sfiderà il francese Terence Atmane, numero 68 del ranking che ha battuto Zhang all’esordio. Due break per set per Sinner, che ha chiuso senza troppi problemi. Il tennista italiano – che nel media day di Pechino ha dichiarato di lavorare ogni giorno per cambiare qualcosa nel suo gioco – ha comandato sempre gli scambi, ma soprattutto ha messo in campo il 77% di prime di servizio, vincendo oltre il 75% di punti.

Una sola palla break concessa da Sinner: quella dell’ultimo game al servizio, dopo aver sprecato anche due match point nel gioco precedente. Palla break annullata con uno dei tre ace messi a segno nel match.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione