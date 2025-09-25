Diversi scioperi nel settore del trasporto aereo sono stati indetti per venerdì 26 settembre. Come riporta il sito del Ministero dei Trasporti, il personale di volo di Wizz Air Malta e quello di Volotea hanno proclamato una mobilitazione di 24 ore. Alla loro agitazione si aggiunge quella del personale dell’indotto e degli addetti aeroportuali, che incroceranno le braccia per 24 ore. Il personale delle aziende di handling (quelle che forniscono servizi di assistenza aeroportuale a terra per passeggeri, bagagli, aeromobili e merci), legate a Assohandlers, si fermeranno per quattro ore, dalle 10 alle 14.

Restano le fasce orarie di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali i voli charter e di collegamento alle isole dovranno essere effettuati. Diversi scali saranno interessati dalla mobilitazione, tra cui Linate e Malpensa, Cagliari, Napoli e Roma Fiumicino. È bene ricordare che anche in caso di sciopero i diritti dei passeggeri devono essere pienamente garantiti. In particolare il regolamento europeo stabilisce che in tutti i casi in cui un volo viene cancellato senza un preavviso di almeno 14 giorni o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri.

La mobilitazione è stata indetta dall’Unione dei Sindacati di Base (Usb), Ugl Trasporto Aereo e Anpac. I rappresentanti dei lavoratori chiedono maggiori tutele economiche e rinnovi contrattuali equi e che facciano fronte al crescente costo della vita. Si chiede anche una riduzione dei turni di lavoro. Usb chiede “di abbassare le armi e alzare i salari e migliorare le condizioni di lavoro e per tutta risposta i contratti nel settore non recuperano neanche l’inflazione reale, mentre si investe il 5% del Pil in armamenti”. I sindacati lamentano anche la mancanza di un dialogo costruttivo con le aziende e il “mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e della rappresentanza sindacale maturata nel tempo”.