Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:38

Sciopero nazionale negli aeroporti venerdì 26 settembre: fasce orarie garantite e voli a rischio

di F. Q.
La mobilitazione è stata indetta da Usb, Ugl Trasporto Aereo e Anpac, che chiedono rinnovi contrattuali, maggiori tutele economiche e un dialogo più costruttivo con le aziende
Sciopero nazionale negli aeroporti venerdì 26 settembre: fasce orarie garantite e voli a rischio
Icona dei commenti Commenti

Diversi scioperi nel settore del trasporto aereo sono stati indetti per venerdì 26 settembre. Come riporta il sito del Ministero dei Trasporti, il personale di volo di Wizz Air Malta e quello di Volotea hanno proclamato una mobilitazione di 24 ore. Alla loro agitazione si aggiunge quella del personale dell’indotto e degli addetti aeroportuali, che incroceranno le braccia per 24 ore. Il personale delle aziende di handling (quelle che forniscono servizi di assistenza aeroportuale a terra per passeggeri, bagagli, aeromobili e merci), legate a Assohandlers, si fermeranno per quattro ore, dalle 10 alle 14.

Restano le fasce orarie di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali i voli charter e di collegamento alle isole dovranno essere effettuati. Diversi scali saranno interessati dalla mobilitazione, tra cui Linate e Malpensa, Cagliari, Napoli e Roma Fiumicino. È bene ricordare che anche in caso di sciopero i diritti dei passeggeri devono essere pienamente garantiti. In particolare il regolamento europeo stabilisce che in tutti i casi in cui un volo viene cancellato senza un preavviso di almeno 14 giorni o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri.

La mobilitazione è stata indetta dall’Unione dei Sindacati di Base (Usb), Ugl Trasporto Aereo e Anpac. I rappresentanti dei lavoratori chiedono maggiori tutele economiche e rinnovi contrattuali equi e che facciano fronte al crescente costo della vita. Si chiede anche una riduzione dei turni di lavoro. Usb chiede “di abbassare le armi e alzare i salari e migliorare le condizioni di lavoro e per tutta risposta i contratti nel settore non recuperano neanche l’inflazione reale, mentre si investe il 5% del Pil in armamenti”. I sindacati lamentano anche la mancanza di un dialogo costruttivo con le aziende e il “mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e della rappresentanza sindacale maturata nel tempo”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione