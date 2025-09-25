Sciopero nazionale negli aeroporti venerdì 26 settembre: fasce orarie garantite e voli a rischio
Diversi scioperi nel settore del trasporto aereo sono stati indetti per venerdì 26 settembre. Come riporta il sito del Ministero dei Trasporti, il personale di volo di Wizz Air Malta e quello di Volotea hanno proclamato una mobilitazione di 24 ore. Alla loro agitazione si aggiunge quella del personale dell’indotto e degli addetti aeroportuali, che incroceranno le braccia per 24 ore. Il personale delle aziende di handling (quelle che forniscono servizi di assistenza aeroportuale a terra per passeggeri, bagagli, aeromobili e merci), legate a Assohandlers, si fermeranno per quattro ore, dalle 10 alle 14.
Restano le fasce orarie di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, nelle quali i voli charter e di collegamento alle isole dovranno essere effettuati. Diversi scali saranno interessati dalla mobilitazione, tra cui Linate e Malpensa, Cagliari, Napoli e Roma Fiumicino. È bene ricordare che anche in caso di sciopero i diritti dei passeggeri devono essere pienamente garantiti. In particolare il regolamento europeo stabilisce che in tutti i casi in cui un volo viene cancellato senza un preavviso di almeno 14 giorni o subisce un ritardo prolungato, la compagnia aerea ha l’obbligo di garantire assistenza ai passeggeri.
La mobilitazione è stata indetta dall’Unione dei Sindacati di Base (Usb), Ugl Trasporto Aereo e Anpac. I rappresentanti dei lavoratori chiedono maggiori tutele economiche e rinnovi contrattuali equi e che facciano fronte al crescente costo della vita. Si chiede anche una riduzione dei turni di lavoro. Usb chiede “di abbassare le armi e alzare i salari e migliorare le condizioni di lavoro e per tutta risposta i contratti nel settore non recuperano neanche l’inflazione reale, mentre si investe il 5% del Pil in armamenti”. I sindacati lamentano anche la mancanza di un dialogo costruttivo con le aziende e il “mancato riconoscimento dei diritti dei lavoratori e della rappresentanza sindacale maturata nel tempo”.