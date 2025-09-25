Il mondo FQ

Gaza City è un cumulo di macerie: il video della devastazione dopo l’ultima notte di raid israeliani

di F. Q.
Uccise almeno 15 persone: tra gli obiettivi abitazioni e tende
I palestinesi piangono sui corpi avvolti in teli e cercano tra le macerie quel che rimane degli effetti personali dopo l’ennesimo bombardamento a Gaza City. Le forze israeliane hanno ucciso almeno 15 persone il 24 settembre mentre distruggevano obiettivi come case e tende, secondo il portavoce della difesa civile di Gaza.

