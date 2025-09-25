Flotilla, Schlein a Meloni: “Esci dalla megalomania, sono tre anni che fai la vittima” – Video

“Giorgia Meloni ha detto che tutto quello che accade in Italia è contro di lei e non per dare aiuti umanitari. Ma davvero pensa che tra le centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato non ce ne sia nessuna che abbia votato per lei? Non si accorge che la maggioranza degli italiani è favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina? Davvero pensa che siano state raccolti 500 tonnellate di aiuti per fare un dispetto a lei? Esca dalla megalomania. Sono tre anni che fa la vittima, basta”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo in aula dopo l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto.
