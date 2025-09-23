Il cambiamento climatico? “La più grande truffa mai perpetrata al mondo”. Le previsioni sul riscaldamento globale? “Fatte da persone stupide“. Così nel suo intervento all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Donald Trump attacca a colpi di “ho avuto ragione su tutto” i fondamenti dell’ambientalismo. Secondo il presidente bisogna “stare alla larga dalla truffa dell’energia verde”, altrimenti “il vostro Paese fallirà”. E non risparmia neanche l’Europa “devastata dall’energia e dall’immigrazione”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione