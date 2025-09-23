Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea Onu, ha detto di aver condiviso molti passaggi dell’intervento del presidente americano, dall’immigrazione al Green Deal, sino alla necessità di rendere efficienti gli organismi multilaterali.

“Ho condiviso molte cose – ha commentato – che ha detto Donald Trump in questo intervento, ho condiviso quello che dice sulla migrazione, ho condiviso buona parte di quello che dice sui Green Deal, ho condiviso anche alcuni passaggi sul fatto che, e ne farò qualcuno anche nel mio intervento, gli organismi multilaterali per lavorare bene, per recuperare e migliorare il loro ruolo in un contesto come quello nel quale ci troviamo, chiaramente devono sapere anche rivedere quello che non funziona. Poi noi sappiamo che qui ad esempio c’è tutto il tema della riforma delle Nazioni Unite, ma non solamente, c’è un dato oggettivamente di assenza delle volte di capacità di incidere e in questo scenario diventa un problema maggiore, quindi secondo me ci sono stati degli spunti molto interessanti”. Incalzata sull’attacco di Trump al climate change, Meloni ha ribadito di essere “d’accordo sul fatto che un certo approccio ideologico al Green Deal abbia finito per non rendersi conto che stava minando la competitività dei nostri sistemi e quindi ci sono dei passaggi che ho assolutamente condiviso”.