Un bimbo canta a squarciagola l’inno azero, Norris e Russell non riescono a smettere di ridere: il video virale dopo il Gp di Baku
L’ultimo weekend di Formula 1 si è concluso con la vittoria di Max Verstappen su Red Bull, dominante sin dall’inizio. Secondo un ottimo George Russell su Mercedes, davanti a Carlos Sainz. Il britannico è stato tra i pochi a sorridere a fine gara (male le Ferrari, ottava e nona, out Piastri), ma tra i tanti a farlo prima dell’avvio del Gp. Perché durante l’inno dell’Azerbaijan nel pre gara le telecamere hanno “beccato” diversi piloti divertiti.
George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Carlos Sainz. Tutti lì, fermi davanti alla telecamera, nascondendosi e cercando di fare l’impossibile per non ridere. Ma perché? Durante l’esecuzione dell’inno azero, un bambino – come si vede bene dal video – ha cantato a squarciagola, urlando. Un’esecuzione che evidentemente ha divertito e non poco i piloti di Formula 1, che hanno provato a non ridere ma con scarsi risultati.
L’inno, cantato da Alim Gasimov e Fargana Gasimova (due famosi cantanti azeri), ha trascinato proprio tutti i presenti, coinvolgendo anche uno dei bambini che ha accompagnato i piloti e si trovava appena sotto a Lando Norris. Motivo per cui i piloti vicini non sono riusciti a trattenere le risate, con Russell e Norris che si sono anche guardati a metà inno. Non una mancanza di rispetto ovviamente, ma un momento divertente che ha poi coinvolto anche Piastri, che si trovava accanto al compagno di scuderia.
also for everyone wondering why most drivers were laughing during the anthem… its bc lando’s grid kid was belting his lungs out???????????? pic.twitter.com/mJ8Sf591ec
— em⁴???? (@luv4LN) September 21, 2025