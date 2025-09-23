Il mondo FQ

Un bimbo canta a squarciagola l’inno azero, Norris e Russell non riescono a smettere di ridere: il video virale dopo il Gp di Baku

I due piloti erano divertiti dall'esecuzione del bambino che si trovava davanti al pilota McLaren e hanno provato a trattenere le risate
L’ultimo weekend di Formula 1 si è concluso con la vittoria di Max Verstappen su Red Bull, dominante sin dall’inizio. Secondo un ottimo George Russell su Mercedes, davanti a Carlos Sainz. Il britannico è stato tra i pochi a sorridere a fine gara (male le Ferrari, ottava e nona, out Piastri), ma tra i tanti a farlo prima dell’avvio del Gp. Perché durante l’inno dell’Azerbaijan nel pre gara le telecamere hanno “beccato” diversi piloti divertiti.

George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri, Kimi Antonelli e Carlos Sainz. Tutti lì, fermi davanti alla telecamera, nascondendosi e cercando di fare l’impossibile per non ridere. Ma perché? Durante l’esecuzione dell’inno azero, un bambino – come si vede bene dal video – ha cantato a squarciagola, urlando. Un’esecuzione che evidentemente ha divertito e non poco i piloti di Formula 1, che hanno provato a non ridere ma con scarsi risultati.

L’inno, cantato da Alim Gasimov e Fargana Gasimova (due famosi cantanti azeri), ha trascinato proprio tutti i presenti, coinvolgendo anche uno dei bambini che ha accompagnato i piloti e si trovava appena sotto a Lando Norris. Motivo per cui i piloti vicini non sono riusciti a trattenere le risate, con Russell e Norris che si sono anche guardati a metà inno. Non una mancanza di rispetto ovviamente, ma un momento divertente che ha poi coinvolto anche Piastri, che si trovava accanto al compagno di scuderia.

