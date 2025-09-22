Il pilota monegasco ha chiesto del risultato dell'ex compagno in Ferrari dopo il Gp in Azerbaijan: lo spagnolo ha chiuso al terzo posto

“Carlos è sul podio?”. È la prima domanda che Charles Leclerc ha fatto nell’ultimo team radio al termine del gran premio di Formula 1 di Baku, in Azerbaijan. Il pilota Ferrari, che ha chiuso al nono posto dopo una gara travagliata e con altri (nuovi) problemi (tra cui quelli alla power unit), ha spiazzato tutti chiedendo di Carlos Sainz, che ha chiuso al terzo posto il Gp dominato da Max Verstappen.

Non si sa se per un “attacco di nostalgia” o altro, ma Leclerc ha voluto congratularsi con Carlos Sainz, che a bordo della sua Williams ha disputato una gara super tenendosi dietro auto ben più veloci. “Carlos è sul podio?”, “yes”, rispondono secchi dal box. A quel punto – dopo un momento di pausa e con l’audio ancora aperto – Leclerc esclama: “Oh, complimenti a lui”.

Per Sainz è stato un weekend decisamente positivo: prima il secondo posto in qualifica, poi il terzo in gara in un circuito cittadino e dove con esperienza, astuzia e concentrazione ha portato a casa un ottimo risultato, riportando la Williams sul podio dopo quattro anni. Fine settimana che gli ha consentito di essere il vero Mvp in Azerbaijan. Alle sue spalle l’italiano Kimi Antonelli, quarto. Ottava la Ferrari di Hamilton, nono Leclerc.

Un Gran premio che Sainz quest’anno ricorderà a lungo: l’ex Ferrari ha ricevuto i complimenti da tantissimi colleghi, tra cui appunto Leclerc. Un video della F1 ha infatti mostrato cosa ha fatto il monegasco poco dopo essere uscito dalla propria vettura a fine gara: Leclerc è andato incontro all’ex collega e gli ha mostrato il proprio affetto facendogli le congratulazioni.

“Sono davvero felice per lui – le parole di Leclerc – e di vederlo sul podio. È stato davvero sfortunato dall’inizio dell’anno e non credo che sia mai stata una mancanza di velocità o altro”.