È sparita nel nulla l’11 settembre dopo una serata con gli amici. Ancora nessuna traccia di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo, a distanza di quasi due settimane dalla scomparsa a Palau, in Gallura (Sassari). Sul caso però adesso c’è un indagato. La procura di Tempio Pausania, guidata da Gregorio Capasso, ha aperto un’inchiesta per ricostruire gli ultimi spostamenti della donna che aveva trascorso la serata in compagnia di un gruppo di amici all’interno di un noto locale di Palau. A quanto si apprende da media locali, l’indagato sarebbe l’uomo che ha visto per ultimo la 33enne prima che se ne perdessero le tracce.

Come riporta Sassari Today, il telefono della giovane risulta spento dalle 3.20 dalle notte tra l’11 e i 12 settembre. È stata la famiglia a denunciarne la scomparsa alle autorità e sono subito partite le ricerche delle forze dell’ordine, coordinate dalla prefettura di Sassari, in tutto il nord Sardegna. Volontari della protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco di Arzachena e di Sassari hanno messo in campo le unità cinofile e droni per setacciare la zona dell’agro di Palau e la zona di Capo Ferro, a Porto Cervo. Oggi, martedì 23 settembre, le ricerche sono momentaneamente sospese a causa del maltempo, ma riprenderanno non appena la situazione meteo migliorerà. La sorella ha anche lanciato vari appelli sui profili social, chiedendo a chi avesse notizie della 33enne di contattare subito la famiglia o le autorità. La procura, nel frattempo, ha iscritto una persona al registro degli indagati.