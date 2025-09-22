Migliaia di bandierine con la scritta “Cairo vattene” e fischietti hanno invaso le strade di Torino domenica pomeriggio: i tifosi granata sono tornati a contestare il presidente Urbano Cairo. La protesta è andata in scena perfino prima della sconfitta in campo, un secco 3-0 subito dall’Atalanta. I primi sono arrivati al Filadelfia intorno alle 10, poi i numeri sono saliti fino a superare quota 5mila verso le 12:30, quando il corteo ha iniziato a muoversi verso lo stadio Olimpico Grande Torino. È l’ennesima manifestazione di contestazione che invita il presidente Cairo a cedere il club. “Dopo Superga la sciagura peggiore, vattene millantatore” si legge in uno striscione che ha accompagnato il corteo. Scandito il coro: “Urbano Cairo devi vendere, vattene!”