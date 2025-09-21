Donald Trump ha avviato un “percorso verso la dittatura“. A sostenerlo è il leader dei democratici Usa al Senato Chuck Schumer. Intervenuto in un talk show della Cnn, ha fortemente criticato Trump dopo che il presidente americano, in un post pubblicato sabato 20 sul suo social Truth, aveva chiesto alla procuratrice generale Pam Bondi di indagare e procedere contro alcuni dei suoi oppositori storici: dall’ex capo dell’Fbi alla procuratrice di New York Letitia James. Parliamo di magistrati che in passato hanno indagato e messo sotto accusa il tycoon. Secondo Trump i suoi ex accusatori “sono colpevoli” ma finora nei loro confronti “non è stato fatto nulla”.

Trump, riferendosi alla procuratrice generale, ha scritto: “Pam: ho letto più di 30 commenti e post che dicevano, in sostanza, la stessa storia dell’ultima volta, tante chiacchiere e niente fatti. Non si sta facendo niente. Che ne è di Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff, Leticia??? Sono tutti colpevoli, ma non succederà niente”. “Non possiamo ritardare oltre, sta uccidendo la nostra reputazione e credibilità – ha proseguito il tycoon – Mi hanno messo sotto accusa due volte e mi hanno incriminato (5 volte!), per niente. Giustizia deve essere fatta, adesso!!!”.

Le pressioni nei confronti di Pam Bondi seguono la rimozione del procuratore per il distretto orientale della Virginia Erik Siebert, a cui il presidente aveva affidato l’incarico di indagare sull’ex direttore Fbi James Comey, che si era occupato del Russiagate. E sulla procuratrice generale di New York Letitia James, che aveva citato Trump in giudizio per frode. L’inchiesta di Siebert non ha però prodotto la loro incriminazione come sperava il presidente Usa ed è scattato il sollevamento dall’incarico. Mentre Siebert aveva comunicato venerdì 19 ai colleghi tramite e-mail di aver rassegnato le dimissioni, Trump ha dichiarato in un post sui social: “Non si è dimesso, l’ho licenziato io!“. Al suo posto il tycoon ha nominato la fedelissima Lindsey Halligan. Assistente speciale della Casa Bianca, Halligan faceva parte della sua squadra legale personale. Ex reginetta di bellezza, ha trascorso gran parte della sua carriera come avvocato nel settore assicurativo e non è mai stata pubblico ministero. “Sarà giusta, intelligente e porterà quella giustizia di cui tutti hanno disperatamente bisogno”, ha detto Trump.

La serie di attacchi trumpiani all’indipendenza del dipartimento di Giustizia ha scatenato la reazione del leader democratico Schumer: “Questa è la strada verso la dittatura. È quello che fanno le dittature. È davvero molto, molto spaventoso e dannoso per la nostra repubblica”. “Penso che sia una vera minaccia per la democrazia – ha aggiunto l’esponente dem – Il dipartimento di Giustizia è sempre stato un servizio civile molto, molto forte, indipendentemente da chi fosse in carica, un democratico o un repubblicano. Hanno perseguito i trasgressori della legge senza paura o favore”.