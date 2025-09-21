Già un anno fa era stato ricoverato a causa di un infarto e in quell'occasione era stato diversi giorni in terapia intensiva

Ricovero in ospedale per il cardinale Camillo Ruini. Il Corriere della Sera riferisce che il 94enne ex presidente della Cei è stato colpito da un blocco renale, ora in lieve miglioramento. Da alcuni giorni avvertiva dei forti disturbi, legati anche ai reni, e ha deciso di recarsi al Policlinico Gemelli nella giornata di venerdì. Il portavoce dell’ospedale fa sapere che Ruini si è sottoposto a terapie e accertamenti diagnostici che proseguiranno nei prossimi giorni. Le condizioni non sarebbero al momento tali da destare particolare allerta ma comunque c’è massima attenzione considerata la sua età e le patologie pregresse.

Il cardinale Ruini, 94 anni compiuti a febbraio, era stato ricoverato a luglio di un anno fa a causa di un infarto e in quell’occasione era stato diversi giorni in terapia intensiva. Poi si è ripreso ed è stato visto quest’anno anche presenziare alle celebrazioni, come ai funerali di Papa Francesco, ad aprile, e per l’anniversario dei venti anni dalla morte di Wojtyla. Il cardinale, originario di Sassuolo, è uno degli esponenti più conosciuti della Chiesa, una voce di peso dai tempi di Giovanni Paolo II e poi di Benedetto XVI. Dopo anni di divergenze rispetto al pontificato di Papa Francesco, a giugno scorso Ruini ha raccontato al Fatto le sue prime impressioni in seguito all’ultimo Conclave: “L’elezione di Leone XIV ha prodotto con sorprendente rapidità un fondamentale risultato: riunificare la Chiesa cattolica”.