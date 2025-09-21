Il tennis femminile italiano è ancora un punto di riferimento a livello mondiale: Paolini e compagne sfidano le statunitensi per un'altra impresa

Una conferma, comunque vada. Il tennis femminile italiano è ancora un punto di riferimento a livello mondiale. E non tante nelle sue esponenti singoli, quanto nel movimento nel suo insieme. Si spiega così la terza finale consecutiva raggiunta dalle azzurre di Tathiana Garbin nella Billie Jean King Cup 2025. Un appuntamento che mette in palio tante cose: la possibilità di difendere il titolo conquistato un anno fa contro la Slovacchia, il sesto trionfo in assoluto per staccare Spagna e Russia nello speciale albo d’oro della manifestazione, la doppietta iridata come era già accaduto tra il 2009 e il 2010. Una serie di traguardi che Paolini e compagne dovranno conquistare contro gli Stati Uniti della numero 7 del mondo Jessica Pegula: le americane hanno battuto la Gran Bretagna nell’altra semifinale e vanno alla caccia del diciannovesimo titolo.

Un ultimo atto che per le azzurre si preannuncia duro, durissimo. Anche senza la presenza di Coco Gauff, Madison Keys o Amanda Anisimova tra le statunitensi. Ma d’altronde questa nuova finale dell’Italia è stata dettata da un percorso pieno di insidie, sofferenze e rimonte. In cui c’è stato talento, ma soprattutto tanto carattere. Perché ci vuole una grande consapevolezza di sé per superare la semifinale con questa Ucraina, che presentava, sulla carta, la miglior coppia di singolariste di tutta la Billie Jean King Cup: Marta Kostyuk ed Elina Svitolina. Una vittoria firmata Jasmine Paolini, ancora una volta nel ruolo di trascinatrice.

Dopo la netta sconfitta in due set di Cocciaretto contro Kostyuk, tutta la responsabilità era sulle spalle della tennista lucchese. E lei ha risposto presente, battendo Svitolina dopo aver girato un match in cui era sotto un set e un break (Svitolina ha avuto anche due palle break per il 5-2 nel secondo parziale). Insomma, una rimonta clamorosa, conclusa dopo due ore e mezzo, e che ha dato la spinta emotiva che serviva per il doppio, in cui la stessa Paolini è tornata in campo con Sara Errani. Lì il divario tra le campionesse olimpiche e la coppia Kostyuk/Kichenok è stato netto.

La formula della Billie Jean King Cup

La finale segue lo schema che si è visto in questa fase conclusiva della Billie Jean Cup 2025. Anche nell’ultimo atto che assegna il titolo di campione del mondo ogni sfida si deciderà in tre match: due singolari e un doppio. Tutti al meglio dei tre set con tie–break. Un format che quindi dovrebbe prevedere la sfida tra Elisabetta Cocciaretto ed Emma Navarro prima di quella tra Jasmine Paolini e Jessica Pegula. Solo in caso di pareggio, l’eventuale doppio decisivo.

Italia-Usa, orario della finale e dove vederla in tv

L’ultimo atto della Billie Jean King Cup 2025, con l’Italia a caccia della conferma iridata, è in programma oggi domenica 21 settembre alla Shenzhen Bay Sports Centre Arena di Shenzhen, in Cina, a partire dalle ore 11 italiane. Ma dove vederla? La finale delle azzurre, così come tutte le sfide di Billie Jean King Cup, viene trasmessa in diretta in chiaro gratis su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SuperTennis Plus e SuperTenniX.